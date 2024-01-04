Проект СИБУРа и Sinopec Амурский ГХК может получить господдержку

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ разработало проект изменений в постановление правительства "О программе "Фабрика проектного финансирования" в целях исполнения поручений правительства РФ от 4 и 5 декабря о реализации проекта по строительству Амурского газохимического комплекса в рамках программы "Фабрика проектного финансирования", говорится в документе, размещенном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В связи с введением недружественными странами санкций в отношении РФ из проекта "Амурский газохимический комплекс" (АГХК, 60% принадлежит "СИБУРу" и 40% китайской Sinopec) вышли европейские подрядчики, в связи с этим возникла проблема в поставке ключевого технологического оборудования, невозможности использования финансирования европейских банков и непредставление кредитов китайскими банками", - говорится в пояснительной записке к документу.

"Для продолжения реализации инвестиционного проекта и привлечения в него долгосрочного проектного финансирования проектом постановления предусмотрены изменения в программу ФПФ в части размещения облигаций специальной финансовой организацией, условия выпуска которых синхронизированы с условиями синдицированного кредита", - говорится в тексте документа.

Оператором ФПФ является ВЭБ. В рамках механизма заемщики могут получить денежные средства на основании договоров синдицированного кредита (займа) с участием коммерческих банков и ВЭБ. При этом применяются меры господдержки, способствующие увеличению объемов кредитования конкретных проектов. ВЭБ осуществляет отбор потенциальных проектов, участвует в структурировании финансирования и выступает кредитным управляющим в рамках синдиката.

Согласно действующей схеме финансирования в рамках ФПФ, в нее могут попасть проекты стоимостью от 3 млрд рублей со сроком окупаемости до 30 лет, сроком финансирования до 20 лет. По проектам, одобренным в 2023-2024 годах, доля собственных средств инвесторов может быть снижена с 20% до 15%.

По данным, которые приводит ВЭБ, сейчас на рассмотрении находится более 30 проектов общей стоимостью 3 трлн рублей, претендующих на финансирование с использованием механизма "фабрики".