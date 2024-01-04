Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Проект СИБУРа и Sinopec Амурский ГХК может получить господдержку

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ разработало проект изменений в постановление правительства "О программе "Фабрика проектного финансирования" в целях исполнения поручений правительства РФ от 4 и 5 декабря о реализации проекта по строительству Амурского газохимического комплекса в рамках программы "Фабрика проектного финансирования", говорится в документе, размещенном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В связи с введением недружественными странами санкций в отношении РФ из проекта "Амурский газохимический комплекс" (АГХК, 60% принадлежит "СИБУРу" и 40% китайской Sinopec) вышли европейские подрядчики, в связи с этим возникла проблема в поставке ключевого технологического оборудования, невозможности использования финансирования европейских банков и непредставление кредитов китайскими банками", - говорится в пояснительной записке к документу.

"Для продолжения реализации инвестиционного проекта и привлечения в него долгосрочного проектного финансирования проектом постановления предусмотрены изменения в программу ФПФ в части размещения облигаций специальной финансовой организацией, условия выпуска которых синхронизированы с условиями синдицированного кредита", - говорится в тексте документа.

Оператором ФПФ является ВЭБ. В рамках механизма заемщики могут получить денежные средства на основании договоров синдицированного кредита (займа) с участием коммерческих банков и ВЭБ. При этом применяются меры господдержки, способствующие увеличению объемов кредитования конкретных проектов. ВЭБ осуществляет отбор потенциальных проектов, участвует в структурировании финансирования и выступает кредитным управляющим в рамках синдиката.

Согласно действующей схеме финансирования в рамках ФПФ, в нее могут попасть проекты стоимостью от 3 млрд рублей со сроком окупаемости до 30 лет, сроком финансирования до 20 лет. По проектам, одобренным в 2023-2024 годах, доля собственных средств инвесторов может быть снижена с 20% до 15%.

По данным, которые приводит ВЭБ, сейчас на рассмотрении находится более 30 проектов общей стоимостью 3 трлн рублей, претендующих на финансирование с использованием механизма "фабрики".

Амурский ГХК СИБУР Sinopec Минэкономразвития РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рубль умеренно укрепился в четверг, частично отыграв потери предыдущего дня

Рубль умеренно укрепился в четверг, частично отыграв потери предыдущего дня

Экспорт "Газпрома" в Китай вышел на новый контрактный уровень

Экспорт "Газпрома" в Китай вышел на новый контрактный уровень

Изменения рубля в начале торгов в четверг незначительные благодаря стабилизации нефти

Изменения рубля в начале торгов в четверг незначительные благодаря стабилизации нефти

Путин запретил обременения и аресты в отношении активов на счетах "С" и "И"

Рубль заметно упал по итогам первых торгов года

Нефть перешла к резкому росту на новости о взрывах в Иране

Нефть перешла к резкому росту на новости о взрывах в Иране

В ОПЕК+ подтвердили приверженность соглашению ради стабильности нефтяных рынков

"Газпром" обновил рекорд суточного экспорта в Китай по "Силе Сибири"

"Газпром" обновил рекорд суточного экспорта в Китай по "Силе Сибири"

Ряд активов нефтехолдинга "Русь-Ойл" перешли под контроль государства

Турция поставила в РФ первую партию яиц

Турция поставила в РФ первую партию яиц
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });