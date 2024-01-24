Готовность Амурского газохимкомплекса к концу января превысит 40%

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Готовность Амурского газохимического комплекса (АГХК, проект "СИБУРа" и китайской Sinopec) на конец января превысит 40%, сообщил гендиректор предприятия Алексей Верещагин на форуме "Россия".

"На конец января ожидаем прогресс более 40%. Ведем на сегодня работу по всем дисциплинам - проектируем, поставляем материалы, оборудование, выполняем строительно-монтажные работы. На площадке на сегодня работает порядка 14 тысяч человек, на второе полугодие ожидаем 20 тысяч человек и в конце текущего года - следующий год достигнем пикового показателя в 25 тысяч человек", - сказал он.

Проект, включающий производство 2,3 млн тонн полиэтилена и 0,4 млн тонн полипропилена, столкнулся с отказом европейских партнеров от поставок оборудования, график его реализации был сдвинут вправо. Руководству удалось выйти на новые рынки, найти новые цепочки поставок, согласовать график реализации и пуска завода и обновленный бюджет, сообщал ранее Верещагин.

Член правления - исполнительный директор "СИБУРа" Павел Ляхович говорил, что механическая готовность Амурского ГХК планируется на 2026 год (сдвиг по сравнению с предыдущим графиком строительства на два года - ИФ), а начало производства на нем ожидается в 2027 году.