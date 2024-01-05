Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,2% и снижением индекса РТС на 0,2%

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу подрос в рублевых ценах большинства blue chips на фоне подорожавшей нефти (Brent поднялась к $78 за баррель) и ослабления рубля. Индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,2%, индекс РТС просел на 0,2%. Лидерами роста выступают акции металлургов.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3141,64 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1079,47 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 0,7%.

Доллар вырос до 91,62 рубля (+0,29 рубля).

Подорожали акции "Русала" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), "Магнита" (+0,5%), "НЛМК" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), расписки OZON (+0,3%), бумаги "Аэрофлота" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,3% "префы"), "Полюса" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "Роснефти" (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,3% "префы"), ВТБ (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%), расписки TCS Group (+0,1%).

Подешевели акции "Московской биржи" (-0,2%), "Северстали" (-0,2%), "МТС" (-0,2%), Polymetal (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%).

Снизились после отсечки дивидендов акции "Совкомфлота" (-2,5%, до 145,2 рубля), выплаты за 9 месяцев 2023 года составят 6,32 рубля на бумагу.

Как отмечает директор по стратегии ФГ "Финам" Ярослав Кабаков, индекс МосБиржи пока не смог подойти к сопротивлению на уровне 3150 пунктов из-за низкой ликвидности и негативного внешнего фона. Инвесторы ожидают выхода в пятницу статистику по рынку труда США и окончания праздников, чтобы сделать выводы о дальнейшей динамике российского рынка. В частности, данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США за декабрь могут дать сигнал, как скоро стоит ожидать снижения процентной ставки ФРС.

Опережающую динамику в ближайшие дни может показать металлургический сектор благодаря позитивным прогнозам мировых цен на сталь в 2024 году, поддерживаемых экономическими стимулами КНР. Также не стоит забывать о технологическом секторе. Акции Positive Technologies сумели закрепиться выше уровня 2000 рублей за акцию и с начала января показывают опережающую динамику. Бизнес компании продолжает расти быстрее рынка более чем в два раза, ожидаемое увеличение отгрузок компании по итогам 2023 года находится в диапазоне 22,5-27,5 млрд рублей при медианном значении около 70% роста. Под отчетность за IV квартал акции могут ускорить подъем, считает эксперт.