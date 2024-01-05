Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике фишек

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ утром в пятницу консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных внешних фактором и укрепления рубля; упали бумаги "Совкомфлота" после отсечки на бирже дивидендов за 9 месяцев 2023 года.

К 11:05 по Москве индекс МосБиржи составил 3131,06 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1083,1 пункта (+0,1%), цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,5%.

Доллар просел до 91,1 рубля (-0,24 рубля), утром курс поднимался выше 91,7 руб./$1.

Подешевели расписки TCS Group (-1,5%), OZON (-0,9%), акции "РусГидро" (-1%), "Северстали" (-0,8%), Polymetal (-0,7%), "Московской биржи" (-0,5%), "Полюса" (-0,5%), Сбербанка (-0,4% и -0,2% "префы"), "Норникеля" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "НЛМК" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,1%).

Подорожали акции ВТБ (+1,1%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Роснефти" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "Русала" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Газпрома" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

Снизились после отсечки дивидендов акции "Совкомфлота" (-3,1%, до 144,3 рубля), выплаты за 9 месяцев составят 6,32 рубля на бумагу.

Как отмечают аналитики "Цифра брокер", рынок акций РФ пытается сохранить оптимизм, несмотря на смешанные настроения на внешних торговых площадках.

Давление на акции девелоперов оказывает ожидаемое охлаждение интереса россиян к ипотечным продуктам на фоне высоких ставок, что может привести к снижению объемов продаж и оказать давление на остальные финансовые показатели компаний сектора.