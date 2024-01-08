Саудовская Аравия в феврале понизит цены на все сорта нефти для всех регионов

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия в феврале 2024 года понизит цены на все сорта нефти для всех регионов, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

Цены для азиатских покупателей будут уменьшены на $2 за баррель. В результате основной сорт нефти, поставляемый в Азию, - Arab Light - будет стоить на $1,5 больше, чем корзина нефти Омана и Дубая - это минимум с ноября 2021 года.

Цены для США в феврале также уменьшатся на $2 за баррель, для стран Северо-Западной Европы и Средиземноморья - на $1,5-2 за баррель.