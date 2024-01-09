Нефть слабо дорожает после рекордного с ноября падения накануне

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо поднимаются утром во вторник после максимального с ноября обвала по итогам предыдущей сессии.

Цена мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по московскому времени составляет $76,3 за баррель, что на $0,18 (0,24%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты упали в цене на $2,64 (3,4%), до $76,12 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,05 (0,07%) и составили $70,82 за баррель. По итогам прошлой сессии они подешевели на $3,04 (4,1%), до $70,77 за баррель.

Падение цен на нефть в понедельник аналитики объясняют новостью о том, что Саудовская Аравия в феврале понизит цены на все сорта нефти для всех регионов. В частности, цены для азиатских покупателей будут уменьшены на $2 за баррель, и в результате Arab Light - основной сорт нефти, поставляемый в Азию - будет стоить на $1,5 больше, чем корзина нефти Омана и Дубая. Это минимальный спред с ноября 2021 года.

"Когда ведущий производитель нефти вроде Саудовской Аравии предлагает скидки, это либо говорит об опасениях по поводу ослабления спроса, либо является попыткой помешать другим странам, включая США, отнять долю рынка, - написал старший инвестиционный аналитик XM Мариос Хаджикириакос. - В любом случае, это медвежий сигнал для энергетического рынка".

Определенную поддержку нефтяным котировкам оказывает приостановка добычи на крупнейшем в Ливии месторождении Аш-Шарара. В результате добыча в Ливии сократилась до 981 тыс. баррелей в сутки в минувшую пятницу с примерно 1,2 млн б/с, отмечают аналитики ING.