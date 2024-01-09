Акции Spirit Airlines подешевели на новости о смене главы JetBlue

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор американской авиакомпании JetBlue Airways Corp. Робин Хейс уйдет в отставку в феврале, говорится в сообщении компании.

Хейс был одним из главных организаторов сделки по слиянию с конкурирующим авиаперевозчиком Spirit Airlines объемом $3,8 млрд. Однако компаниям еще предстоит получить одобрение антимонопольных регуляторов США - их необходимо убедить, что слияние не навредит конкуренции и не приведет к подъему цен на авиаперевозки.

Новым CEO JetBlue станет операционный директор и президент компании Джоанна Герагти. Как пишет Axios, она станет первой женщиной на посту главы одной из ведущих авиакомпаний США.

На новости об отставке Хейса акции Spirit снизились в цене на 1,9% на дополнительных торгах в понедельник. Цена бумаг JetBlue выросла на 0,5%.