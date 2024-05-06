Увеличение квартального убытка Spirit Airlines связала с задержками рейсов

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Американская Spirit Airlines Inc. в первом квартале зафиксировала более крупный убыток, чем ожидалось, при 6%-м снижении выручки.

Чистый убыток авиакомпании в январе-марте составил $142,64 млн, или $1,3 в расчете на акцию, против $103,91 млн, или $0,95 на акцию, годом ранее.

Убыток без учета разовых факторов составил $1,46 на акцию при консенсус-прогнозе опрошенных FactSet аналитиков в $1,45 на акцию.

Квартальная выручка Spirit Airlines уменьшилась до $1,265 млрд с $1,35 млрд годом ранее. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $1,27 млрд.

Загруженность рейсов авиакомпании в минувшем квартале снизилась до 80,7% с 80,8% годом ранее.

Негативное влияние на операционные показатели Spirit Airlines оказали неблагоприятные погодные условия и задержки полетов, связанные с управлением воздушным движением, особенно в районе восточного побережья США и во Флориде, отмечают в компании.

Spirit Airlines предупредила, что конкурентная среда остается сложной на многих рынках, где она работает. Однако она рассчитывает, что ее показатели будут улучшаться благодаря реализуемым ею стратегическим инициативам, в том числе сокращению расходов.

С начала 2024 года капитализация Spirit Airlines снизилась на 77%.

В январе 2024 года американский суд заблокировал сделку, в рамках которой JetBlue Airways намеревалась купить Spirit Airlines за $3,8 млрд, ссылаясь на вероятное ослабление конкуренции в сфере низкобюджетных авиаперевозок и повышение цен на билеты в случае ее одобрения.