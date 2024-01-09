Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:53

Goldman ждет роста британского фондового индекса FTSE 100 на 3% в 2024 году

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Значение британского фондового индекса FTSE 100 к концу 2024 года достигнет отметки 7900 пунктов, увеличившись примерно на 3% с текущего уровня, прогнозируют аналитики американского банка Goldman Sachs.

"Низкие оценки стоимости, восстановление мирового спроса, подъем бумаг сырьевых компаний и продолжающиеся программы выкупа акций окажут поддержку FTSE 100", - говорится в отчете группы аналитиков, которой руководит Шэрон Белл.

Британский фондовый рынок в 2023 году повысился всего на 4%, тогда как основные индексы США и Европы подскочили на 20-30%. Важным негативным фактором стала слабость сырьевого рынка, поскольку многие компании сектора торгуются в Лондоне, а также низкие темпы роста китайской экономики, отмечают эксперты Goldman.

В 2024 году FTSE 100 также получит поддержку от Банка Англии. По прогнозу Goldman, регулятор начнет снижение ключевой процентной ставки в мае и будет снижать ее на 25 базисных пунктов на каждом заседании. Снижение ставок может стать существенным стимулом для британского рынка недвижимости.

FTSE 100 Goldman Sachs Лондон Шэрон Белл Великобритания Банк Англии
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Собрание акционеров TCS Group по вопросу редомициляции перенесено на неделю

Shell предупредил о списаниях до $4,5 млрд в IV квартале

Shell предупредил о списаниях до $4,5 млрд в IV квартале

Форс-мажор объявлен на крупнейшем месторождении нефти в Ливии

Конгресс США согласовал бюджет правительства на 2024 год

Саудовская Аравия снизила цены на нефть во всех регионах

Саудовская Аравия снизила цены на нефть во всех регионах

Китай ввел санкции против пяти компаний США из-за поставок оружия Тайваню

Финляндия планирует отказаться в 2025 году от импорта российского СПГ

Цены на нефть повышаются и завершают неделю ростом

Цены на нефть повышаются и завершают неделю ростом
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });