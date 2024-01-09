Goldman ждет роста британского фондового индекса FTSE 100 на 3% в 2024 году

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Значение британского фондового индекса FTSE 100 к концу 2024 года достигнет отметки 7900 пунктов, увеличившись примерно на 3% с текущего уровня, прогнозируют аналитики американского банка Goldman Sachs.

"Низкие оценки стоимости, восстановление мирового спроса, подъем бумаг сырьевых компаний и продолжающиеся программы выкупа акций окажут поддержку FTSE 100", - говорится в отчете группы аналитиков, которой руководит Шэрон Белл.

Британский фондовый рынок в 2023 году повысился всего на 4%, тогда как основные индексы США и Европы подскочили на 20-30%. Важным негативным фактором стала слабость сырьевого рынка, поскольку многие компании сектора торгуются в Лондоне, а также низкие темпы роста китайской экономики, отмечают эксперты Goldman.

В 2024 году FTSE 100 также получит поддержку от Банка Англии. По прогнозу Goldman, регулятор начнет снижение ключевой процентной ставки в мае и будет снижать ее на 25 базисных пунктов на каждом заседании. Снижение ставок может стать существенным стимулом для британского рынка недвижимости.