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ХроникаПутин: "Прямая линия" - 2023Обновлено в 16:27

Банк Англии сохранил ставку на уровне 5,25% годовых, как и ожидалось

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых по итогам последнего в этом году заседания.

Решение совпало с прогнозами участников рынка и аналитиков.

За сохранение ставки проголосовали шестеро из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), трое выступили за ее подъем на 25 базисных пунктов (б.п.), говорится в сообщении британского ЦБ, опубликованном по итогам заседания.

Текущий уровень ставки является максимальным с 2008 года.

Руководство Банка Англии отметило существенное снижение доходности гособлигаций развитых экономик с момента последнего заседания, а также рост стоимости рисковых активов. Рост мировой экономики оказался чуть сильнее, чем ожидалось в ноябре, а инфляция в еврозоне и США замедлилась быстрее прогнозов.

Британский ЦБ по-прежнему ожидает, что рост ВВП Великобритании будет примерно нулевым в четвертом квартале 2023 года и в последующие кварталы.

Потребительские цены в Великобритании в октябре выросли на 4,6% в годовом выражении после подъема на 6,7% в сентябре. Руководство регулятора прогнозирует, что в конце года инфляция сохранится примерно на этом уровне.

В секторе услуг рост цен составил 6,6%, однако регулятор ожидает временного ускорения в январе в связи с эффектом низкой сравнительной базы.

В британском ЦБ по-прежнему ожидают, что инфляция в стране вернется к целевому уровню лишь в 2025 году.

"MPC продолжит внимательно отслеживать индикаторы инфляционного давления и устойчивости экономики в целом", - говорится в сообщении. В частности, ЦБ будет оценивать показатели рынка труда, роста зарплат и цен в секторе услуг.

"Денежно-кредитная политика должна оставаться достаточно ограничительной в течение достаточного времени для устойчивого возвращения инфляции к целевому уровню в 2% в среднесрочной перспективе", - отмечается в пресс-релизе.

При этом руководители Банка Англии допускают, что им потребуется еще сильнее ужесточить ДКП в случае появления сигналов о том, что инфляционное давление оказалось более устойчивым, чем ожидалось.

Следующее заседание Банка Англии состоится 1 февраля 2024 года. Участники рынка в целом ожидают, что регулятор в середине следующего года начнет снижать ставку и к концу года опустит ее примерно на 100 базисных пунктов.

Курс фунта к доллару к 15:25 по московскому времени вырос на 0,7% и достиг $1,2712 по сравнению с $1,2619 на закрытие предыдущей сессии. Британский фондовый индекс FTSE 100 подскочил на 1,9%.

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