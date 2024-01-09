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GSK заплатит до $1,4 млрд за фармкомпанию Aiolos Bio

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Британский фармгигант GSK договорился о покупке фирмы Aiolos Bio, специализирующейся на разработке лекарств от респираторных и воспалительных заболеваний.

Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, GSK заплатит $1 млрд сразу и еще до $400 млн в зависимости от достижения определенных показателей.

Aiolos Bio была основана в 2023 году, у компании есть представительства в Сан-Франциско и Лондоне. Одним из главных её активов является перспективный препарат AIO-001, который предназначен для помощи больным астмой. Препарат готов к проведению доклинических исследований.

Капитализация GSK выросла на 1,8% за последние три месяца, до 63 млрд фунтов стерлингов ($80,3 млрд).

GSK GlaxoSmithKline Aiolos Bio Великобритания
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