GSK в 2023 году увеличила операционную прибыль на 5%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Британская фармацевтическая GSK Plc (бывшая GlaxoSmithKline) по итогам 2023 года увеличила операционную прибыль на 5% - до 6,745 млрд фунтов ($8,56 млрд), сообщается в отчетности компании.

Скорректированный показатель поднялся на 8% и составил 8,786 млрд фунтов.

Выручка выросла на 3% - до 30,328 млрд фунтов.

В четвертом квартале операционная прибыль компании упала на 69% - до 573 млн фунтов. Выручка повысилась на 9% и достигла 8,052 млрд фунтов.

Аналитики, опрошенные Visible Alpha, в среднем оценивали квартальную выручку на уровне 7,61 млрд фунтов.

В 2024 году GSK ожидает повышения выручки на 5-7%, скорректированной операционной прибыли - на 7-10%.

Кроме того, компания объявила квартальные дивиденды в размере 16 пенсов на акцию.

За последние три месяца капитализация GSK увеличилась на 7% (до 62,7 млрд фунтов), в то время как фондовый индекс FTSE 100 прибавил 4,3%.