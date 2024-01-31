Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

GSK в 2023 году увеличила операционную прибыль на 5%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Британская фармацевтическая GSK Plc (бывшая GlaxoSmithKline) по итогам 2023 года увеличила операционную прибыль на 5% - до 6,745 млрд фунтов ($8,56 млрд), сообщается в отчетности компании.

Скорректированный показатель поднялся на 8% и составил 8,786 млрд фунтов.

Выручка выросла на 3% - до 30,328 млрд фунтов.

В четвертом квартале операционная прибыль компании упала на 69% - до 573 млн фунтов. Выручка повысилась на 9% и достигла 8,052 млрд фунтов.

Аналитики, опрошенные Visible Alpha, в среднем оценивали квартальную выручку на уровне 7,61 млрд фунтов.

В 2024 году GSK ожидает повышения выручки на 5-7%, скорректированной операционной прибыли - на 7-10%.

Кроме того, компания объявила квартальные дивиденды в размере 16 пенсов на акцию.

За последние три месяца капитализация GSK увеличилась на 7% (до 62,7 млрд фунтов), в то время как фондовый индекс FTSE 100 прибавил 4,3%.

GSK GlaxoSmithKline Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Polymetal сохраняет план продать активы в России до конца I квартала

Медиамагнат Байрон Аллен предложил за все акции Paramount $14,3 млрд

RBI в IV квартале продолжил сокращать бизнес в России

ЦБ РФ расширит пилот по цифровому рублю за счет 17 новых банков-участников

ЦБ РФ расширит пилот по цифровому рублю за счет 17 новых банков-участников

Глава АСВ ждет роста фонда страхования вкладов в 2024 году до 500 млрд рублей

Глава АСВ ждет роста фонда страхования вкладов в 2024 году до 500 млрд рублей

ФАС проверит обоснованность установления банками комиссий для застройщиков

Сбербанк выпустил новое мобильное приложение для iOS

Сбербанк выпустил новое мобильное приложение для iOS

Расписки TCS Group перестают торговаться на Лондонской фондовой бирже

Расписки TCS Group перестают торговаться на Лондонской фондовой бирже
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });