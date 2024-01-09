Elliott консолидировала в владельце сервисов Tinder и Hinge долю на $1 млрд

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания Elliott Investment Management консолидировала долю стоимостью около $1 млрд в Match Group, владеющей приложениями для знакомств Tinder и Hinge, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По данным FactSet, на 30 сентября Elliott не имела значительной доли в Match, а теперь, вероятно, вошла в число двух ее крупнейших акционеров.

Инвесткомпания также планирует добиваться изменений, направленных на повышение эффективности и инвестиционной привлекательности Match, однако каких именно, не уточняется.

"Наша команда регулярно контактирует с инвесторами и продолжит прилагать усилия для создания отличного пользовательского опыта и акционерной стоимости", - сказал MarketWatc представитель Match Group.

Количество подписчиков, оформивших платную подписку на платформы компании, снижается уже четыре квартала подряд. В июле-сентябре 2023 года показатель уменьшился на 5%, до 15,7 млн.

Акции Match подскочили в цене на 11,2% на предварительных торгах во вторник. За последний год ее капитализация снизилась на 15,7% - до $9,97 млрд, в то время как индекс Standard & Poor's 500 прибавил 22,4%.