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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Владелец Tinder в III квартале увеличил чистую прибыль на 27%

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Американская Match Group, владелец приложений для знакомств Tinder и Hinge, в третьем квартале 2023 года нарастила чистую прибыль на 27%, но прогноз выручки на четвертый квартал разочаровал инвесторов.

Чистая прибыль компании в июле-сентябре составила $163,7 млн, или 57 центов в расчете на акцию, по сравнению со $128,7 млн, или 44 центами на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Выручка выросла на 9% - до максимальных за всю историю компании $881,6 млн.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали прибыль компании на уровне 53 центов на акцию при выручке в $879,9 млн.

Количество подписчиков, оформивших платную подписку на платформы компании, снизилось четвертый квартал подряд - на 5%, до 15,7 млн. Выручка в расчете на подписчика увеличилась на 15% и составила $18,39.

Операционная прибыль повысилась на 16%, до рекордных $244 млн. Скорректированная операционная прибыль выросла на 17% и также обновила исторический максимум, составив $333 млн.

В четвертом квартале Match Group прогнозирует выручку в диапазоне $855-865 млн и скорректированную операционную прибыль в размере $305-310 млн. Эксперты в среднем ожидали выручку на уровне $894 млн.

Котировки акций компании на дополнительных торгах во вторник понизились на 8%.

Tinder Match Group Hinge США
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