Qualcomm и Bosch разработают центральный автокомпьютер для развлечений

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Американский чипмейкер Qualcomm Inc., анонсировал партнерство с производителем автокомпонентов Bosch в области разработки "первого в индустрии центрального автомобильного компьютера, поддерживающего функции инфотейнмента (предоставления информации и развлечений - ИФ) и системы помощи водителю на одной SOC".

При этом функции не будут мешать друг другу, а автопроизводители смогут встраивать их в продукцию любой ценовой категории, приводит Barron's слова генерального менеджера Qualcomm по автомобильным технологиям и облачным вычислениям Накула Дуггала.

"Очень сильно вырастет качество голосовых помощников в автомобилях, - отметил он. - Можно будет вести полноценный диалог".

Дуггал также указал на возможность создания ИИ-модели на основе инструкции к автомобилю и подключения такой системы к облаку для получения дополнительной информации, что позволит водителям лучше понимать причины неисправностей, о которых сообщают индикаторы на приборной панели.

В дополнение к этому ИИ может улучшить карты и навигацию с учетом пользовательских предпочтений, погоды, ситуаций на дорогах и других данных, сказал генменеджер Qualcomm. По его словам, подобный сервис будет превосходить решения на базе смартфонов, такие как Apple CarPlay.

Большинство этих возможностей будут доступны без подключения к облаку, сказал Дуггал. Так, на чипах Qualcomm можно будет автономно запустить компактную версию ИИ-модели Llama 2 разработки Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена).