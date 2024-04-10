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OpenAI и Meta выпустят ИИ-модели со способностью рассуждать и планировать

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Американские OpenAI (разработчик ChatGPT) и Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) близки к выпуску новых моделей искусственного интеллекта (ИИ), способных рассуждать и планировать, пишет Financial Times.

О подготовке к запуску новых моделей заявили топ-менеджеры обеих компаний. Meta планирует его на ближайшие недели, OpenAI - на ближайшее время. Модель первой будет называться Llama 3, второй, как ожидается, - GPT-5.

"Мы усердно работаем над тем, чтобы понять, как научить эти модели не просто разговаривать, но и рассуждать, планировать (...), чтобы у них была память", - отметила вице-президент по ИИ-исследованиям Meta Джоэль Пино.

Главный операционный директор OpenAI Брэд Лайткеп сообщил FT, что GPT нового поколения будет лучше решать сложные проблемы, в том числе рассуждать. По его словам, существующие ИИ-системы очень хороши в решении небольших разовых задач, но обладают весьма узкими способностями.

Способность рассуждать и планировать - важный элемент в контексте разработки так называемого универсального искусственного интеллекта (УИИ) - компьютерной программы с интеллектом на уровне человеческого. Такая способность позволит чат-ботам и виртуальным помощникам на основе ИИ-моделей решать серии связанных друг с другом задач и предвидеть последствия своих действий.

Meta OpenAI ChatGPT Джоэль Пино Брэд Лайткеп США
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