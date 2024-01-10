Ведущий производитель сахара в РФ "Продимекс" учредил селекционную компанию

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - ГК "Продимекс", ведущий производитель сахара в РФ, создала новую дочернюю компанию – ООО "Продимекс-селекция", сообщается в ЕГРЮЛ.

В группу входят 14 сахарных заводов. "Продимекс" контролирует земельный банк площадью 900 тыс. га в наиболее благоприятных для сельского хозяйства регионах.

В прошлом сезоне (август 2022-июль 2023 гг.) ГК впервые впервые в своей истории выработала более 1,2 млн тонн сахара. В текущем сезоне показатель в 1 млн тонн был достигнут к концу ноября 2023 года – на три недели раньше, чем год назад. Половину общего объема выработали сахарные заводы компании Воронежской области, остальное – предприятия Южного округа.