Производитель сахара "Продимекс" объединил ряд активов в ООО "Родные просторы"

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - ГК "Продимекс", ведущий производитель сахара в РФ, объединил ряд активов в ООО "Родные просторы" (зарегистрировано 30 июля 2024 года).

По данным ЕГРЮЛ, совладельцами "Родных просторов" являются 9 ООО, которые расположены в Башкирии, республике Алтай, Краснодарском и Ставропольском краях, Курской, Воронежской и Пензенской областях. Их головной компанией является "ОСК" ("Объединенная сахарная компания"), принадлежащая "Продимексу".

Все учредители занимаются выращиванием зерновых, зернобобовых и масличных культур, а также сахарной свеклы.

Уставный капитал ООО "Родные просторы" составляет 25,6 млрд рублей. Наибольшая доля – 58,06% принадлежит ООО "Курск-Агро", которое занимается выращиванием зерновых, зернобобовых и масличных культур.

Как заявил "Интерфаксу" заместитель гендиректора "Продимекса" Вадим Ерыженский, создание новой компании – рутинный рабочий процесс. "Мы создаем, трансформируем, развиваем много юрлиц. В 10 регионах нашего присутствия это происходит постоянно, идет оптимизация, в том числе с точки зрения улучшения управленческих качеств", - сказал он.

В ГК "Продимекс" входят 14 сахарных заводов. Группа контролирует земельный банк площадью 900 тыс. га в наиболее благоприятных для сельского хозяйства регионах.

Как сообщалось, в текущем сахарном сезоне (заканчивается 31 июля 2024 года) холдинг произвел более 1,4 млн тонн сахара.