Экспорт нефти по системе "Транснефти" в 2023 году упал на 6,5%

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Поставки нефти по системе магистральных нефтепроводов "Транснефти" в 2023 году остались на уровне 2022 года, незначительно снизившись в пределах одного процента, сообщила компания.

При этом общее снижение поставок на экспорт российской нефти составило 6,5% при росте поставок на российские НПЗ на 2,3%.

В 2023 году "Транснефть" значительно, на 10,9%, увеличила объемы транспортировки нефтепродуктов - с 39 до 43,3 млн тонн. При этом поставки на внутренний рынок выросли на 8%, до 14,6 млн тонн, а на экспорт - на 12,5%.

По нефтепроводам в Китай отправлено 40 млн тонн нефти, аналогично прошлому году. С начала прошлого года произошло перераспределение трубных поставок из нефтепровода "Дружба" (падение на 60%) в нефтепорты России (увеличение на 7,2%). Так, включая транзитные объемы, через порты было отгружено 151,2 млн т нефти. Из них через Новороссийск - 30 млн тонн (+3,1%), через Приморск - 44,4 млн т (+6,5%), через Усть-Лугу - 34 млн т (+9%), через Козьмино - 42,8 млн т (+9,4%).

"При этом в порту Новороссийска в 2023 году запрет на погрузку нефти действовал 110 полных суток по причине введенных портовыми властями ограничений по погоде, что аналогично 2022 году (111 суток). В то время как в предыдущие годы наблюдений длительность штормов колебалась в пределах от 50 до 90 суток за год в вышеуказанном порту. Для сравнения, в 2023 году в порту Усть-Луга за год штормовое предупреждение действовало в течение 4,3 суток, в порту Приморск - 3,5 суток, а в порту Козьмино - 32 суток", - говорится в сообщении.

Поставки нефтепродуктов на внутренний рынок выросли на 8%, до 14,6 млн т, а на экспорт - на 12,5%, в том числе из Приморска - на 21% и Новороссийска - на 5,8%. При фактической остановке экспорта по продуктопроводам в западном направлении идет рост экспорта в страны ЕАЭС - Казахстан, Киргизию и Таджикистан - до 530 тыс. т (+29,3%), отмечает "Транснефть".