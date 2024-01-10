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Brent подешевела до $77,49 за баррель

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть начали слабо снижаться в среду, инвесторы ждут данных о запасах топлива в США.

К 14:12 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,1 (0,13%), до $77,49 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $0,06 (0,08%), до $72,18 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 1,9%, WTI - на 2%.

По данным Американского института нефти (API), резервы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 5,215 млн баррелей. Минэнерго США обнародует официальный отчет о запасах энергоносителей в 18:30 по Москве в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что отчет укажет на снижение запасов нефти на 675 тысяч баррелей и рост резервов бензина на 2,5 млн баррелей.

Поддержку нефтяному рынку оказывают атаки йеменских хуситов на суда в Красном море. Тот факт, что инциденты продолжаются, несмотря на действия ВМС США и Великобритании в регионе, усиливает опасения затягивания конфликта, вынуждающего транспортные компании искать обходные пути для транспортировки грузов.

"Я не думаю, что цены на нефть продолжат снижаться, но и аппетита к рисковым активам тоже не наблюдается, - сказала основательница консалтинговой компании Energy Aspects Амрита Сен. - Вскоре нас ждет период закрытия НПЗ на ремонтные работы, поэтому сейчас мы не видим смысла ставить на рост котировок".

Brent API WTI США Красное море Минэнерго
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