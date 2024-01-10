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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Нефть Brent подорожала до $77,9 за баррель

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются в среду на данных Американского института нефти (API), показавших очередное снижение запасов в США.

По оценкам API, резервы нефти в Штатах на неделе, завершившейся 5 января, сократились на 5,215 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует собственные данные о запасах энергоносителей в 18:30 по Москве. Неделей ранее снижение нефтяных резервов в стране составило 5,5 млн баррелей.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по Москве составляет $77,9 за баррель, что на $0,31 (0,4%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $1,47 (1,9%) до $77,59 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,38 (0,53%) до $72,62 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $1,47 (2%) до $72,24 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку также оказывают атаки йеменских хуситов на суда в Красном море. Тот факт, что инциденты продолжаются, несмотря на действия ВМС США и Великобритании в регионе, усиливает опасения затягивания конфликта, вынуждающего транспортные компании искать обходные пути для транспортировки грузов.

Brent нефть
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