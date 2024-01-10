Российские рыбаки в 2023 году увеличили вылов рыбы до более 5,2 млн т

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Рыбаки РФ в 2023 году увеличили вылов рыбы до более 5,2 млн тонн с 4,9 млн тонн в 2022 году.

Как сообщается в материалах Росрыболовства, в прошлом году (данные на 25 декабря) было добыто 5,243 млн тонн водных биоресурсов, что на 9,3% больше, чем годом ранее.

"Общий вылов 2023 года – рекордный для российского промысла", - заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков, слова которого приведены на сайте ведомства.

Так, в Дальневосточном бассейне получено 3,957 млн тонн (на 14,9% больше). Рост обеспечила прежде всего удачная лососевая путина, в ходе которой добыто 608,8 тыс. тихоокеанских лососей против 272 тыс. тонн в 2022 году. В частности, выловлено 478,5 тыс. тонн горбуши, 79,2 тыс. тонн кеты, 37,2 тыс. тонн нерки.

Вырос и вылов пелагических объектов рыболовства – на 222,8 тыс. тонн до 554,3 тыс. тонн. Но если сардины иваси добыто на 256,9 тыс. тонн больше (540,4 тыс. тонн), то вылов скумбрии снизился до 13,9 тыс. тонн с 58 тыс. тонн годом ранее.

Вылов минтая, который является основным промысловым объектом российских рыбаков, сократился на 12,8 тыс. тонн, до 1,879 млн тонн. Трески добыто 112,4 тыс. тонн (на 20,9 тыс. тонн меньше), сельди – 386,2 тыс. тонн (-67,4 тыс. тонн), камбалы – 75,4 тыс. тонн (-0,2 тыс. тонн).

В Северном бассейне вылов сократился на 9,6% до 468 тыс. тонн. В частности, трески добыто 272,4 тыс. тонн (на 54,2 тыс. тонн меньше), пикши – 80,1 тыс. тонн (-0,1 тыс. тонн), мойвы – 23 тыс. тонн (+0,4 тыс. тонн).

В Западном бассейне вылов сократился на 3,8% до 77,9 тыс. тонн. Так, промысел шпрота уменьшился на 2,9 тыс. тонн, до 39,7 тыс. тонн, балтийской сельди – на 0,5 тыс. тонн, до 25,3 тыс. тонн.

Рыбаки Азово-Черноморского бассейна выловили 42,1 тыс. тонн рыбы (на 5,4% больше), Волжско-Каспийского – 88,9 тыс. тонн (на уровне 2022 года). Так, знаменитой каспийской кильки добыто 30,6 тыс. тонн, что также соответствует показателю 2022 года.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки выловили 555,653 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 1,5% меньше, чем годом ранее. В том числе в зонах иностранных государств промысел упал на 20% до 277,914 тыс. тонн, в конвенционных районах и открытой части Мирового океана – вырос на 28,1% до 277,739 тыс. тонн.