Росрыболовство объяснило рост оптовых цен на лососевых сокращением вылова

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Лососевая путина в России в 2024 году оказалась одной из самых неудачных за последние годы, что привело к росту оптовых цен на лососей.

Как сообщается в мониторинге ФГУП "Национальные рыбные ресурсы" (ведомство Росрыболовства), оптовые цены на горбушу (наиболее распространенный вид лососевых), по данным на 16 сентября, на Дальнем Востоке составили 285 рублей за кг против 155 рублей в сентябре прошлого года. Неделю ранее цена была на уровне 280 рублей. Кета за год подорожала с 375 рублей до 420 рублей за кг. За неделю цены на эту рыбу выросли на 10 рублей.

Такой же недельный рост зафиксирован и на нерку, цена которой в середине сентября составила 700 рублей за кг против 540 рублей год назад.

Как сообщалось, по предварительной оценке Росрыболовства, вылов лососей в этом году составил 215,4 тыс. тонн против 272 тыс. тонн в 2022 году (выловы лососей традиционно сравниваются между четными и между нечетными годами в силу жизненных особенностей горбуши). В 2023 году улов стал вторым (609 тыс. тонн) после рекордного 2018 года, когда лососевая путина принесла 676 тыс. тонн этой рыбы.

Согласно данным ФГУП, цена доставки рыбы из Владивостока в Москву составляет 25-28 рублей за кг.