Участниками свободной экономической зоны стали 65 компаний из новых регионов РФ

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Участниками свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах России к началу 2024 года стали 65 компаний, сообщает сайт правительства со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

"На сегодняшний день в едином реестре участников СЭЗ представлены компании из всех четырех новых регионов: 65 предприятий реализуют инвестиционные проекты и обеспечат работой более 41 тысяч человек", - рассказал вице-премьер.

Недавно статус участников СЭЗ получили сразу пять компаний из новых регионов - три предприятия из ЛНР, Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича и аграрно-животноводческое предприятие из Херсонской области.

Уполномоченным органом по регулированию свободной экономической зоны в новых регионах определен Минстрой России, управляющей компанией - ФРТ, который уполномочен заключать договоры об условиях деятельности в СЭЗ, вести единый реестр участников и следить за выполнением условий договора. Также Фонд может выступать застройщиком объектов инфраструктуры, предназначенных для функционирования СЭЗ.

"Из 65 инвестиционных деклараций, одобренных специалистами фонда, одним из крупнейших стал проект Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Там будет проведен комплекс мероприятий по восстановлению энергетического, транспортного и ремонтного хозяйства предприятия для производства трубной продукции, чугуна, стали и ферросплавов, а также переработки лома и шлаков. Общий объем заявленных инвестиций - более 867,6 млн рублей, планируется создать более 1,5 тысяч новых рабочих мест", - уточнил генеральный директор ФРТ Ильшат Шагиахметов.

По состоянию на начало декабря почти полсотни предприятий стали участниками СЭЗ в новых регионах с общей суммой заявленных инвестиций около 32 млрд рублей.