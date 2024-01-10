Турция стала самым крупным покупателем пшеницы из РФ в I половине сельхозгода

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Турция сохранила лидерство по закупкам российской пшеницы в первой половине текущего сельхозгода (июль 2023 - июнь 2024 годов), несмотря на снижение поставок.

Как сообщает Союз экспортеров зерна, в июле-декабре 2023 года она импортировала из РФ 3,929 млн тонн пшеницы. Но это оказалось меньше прошлогоднего показателя на 2%.

На втором месте, как и год назад, Египет, закупивший 2,952 млн тонн российской пшеницы. Сокращение импорта с его стороны было более существенным - на 24,7%.

В то же время поставки в замыкающую топ-3 Бангладеш выросли в 2,4 раза и достигли 1,928 млн тонн.

В пятерку ведущих покупателей российской пшеницы также вошли Алжир - 1,448 млн тонн, что на 25,8% больше прошлогоднего, и Иран - 1,063 млн тонн (на 39,8% меньше).

Как заявил "Интерфаксу" председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, рост объемов закупки со стороны Бангладеш стал главным драйвером экспортных поставок российской пшеницы.

"Можно сказать, он компенсировал снижение продаж в направлении Турции и Египта, которые оказались некоторым образом не готовы к обострившейся конкуренции за российскую продукцию, - сказал он. - Египет уже наращивает темпы закупки. На ориентацию Египта в первую очередь на российскую пшеницу говорит даже тот факт, что свой первый тендер во втором полугодии GASC (госагентство по закупкам продовольствия - ИФ) провел в первый рабочий день в России. Результат не заставил себя ждать: российская пшеница доминирует по итогам тендера, шесть из семи проданных судовых партий - российского происхождения".

"Думаю, во втором полугодии Египет нарастит темпы закупки, поскольку он отстает от обычного графика. Мы нашли ценовой компромисс, который устраивает как нас, так и египетскую сторону, - продолжил глава союза. - Неплохие темпы закупки демонстрирует и Алжир, ставший уже нашим стабильным торговым партнером на фоне развития прямых контактов в рамках стратегии "зерновой дипломатии".

Как отметил Зернин, вторая половина зернового сезона (январь-июнь) традиционно проходит "под флагом России", основного поставщика пшеницы на мировой рынок. "Но мы не расслабляемся, острая конкуренция среди поставщиков будет сохраняться как в рыночном поле, так и в околорыночном пространстве", - заявил он.