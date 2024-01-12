Потенциал экспорта РФ по зерну к 15 февраля может быть меньше утвержденной квоты

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - РФ в июле-декабре реализовала почти 60% годового потенциала по экспорту зерна и к 15 февраля может подойти с объемом меньше, чем установленная экспортная квота (будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2024 года), считает директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина.

Как сообщила Тюрина "Интерфаксу", в первом полугодии текущего сельхозгода (июль-декабрь 2023 года) РФ отгрузила за рубеж 37 млн 250 тыс. тонн основных зерновых культур, что на 10,6% больше, чем в первой половине предыдущего сезона (33,7 млн тонн).

В частности, отгрузки пшеницы выросли на 2,8%, до 29,7 млн тонн против 28,9 млн тонн годом ранее, ячменя - на 34%, до 4,7 млн тонн против 3,5 млн тонн, кукурузы - в 2,3 раза, до 2 млн 727 тыс. тонн против 1 млн 180 тыс. тонн соответственно. "Заметный рост продемонстрировал экспорт твердой пшеницы и гороха. Так, отгрузки твердой пшеницы выросли в 12 раз, до 846 тыс. тонн с 72 тыс. тонн годом ранее, гороха - в 3,4 раза, до 2 млн 159 тыс. тонн с 640 тыс. тонн соответственно", - сказала эксперт.

Напомнив, что, по оценке Зернового союза, экспортный потенциал РФ по зерну на весь сельхозгод составляет 63 млн тонн, в том числе 52 млн тонн пшеницы, Тюрина заявила, что в первой половине сезона от него было использовано 59% по зерну и 57% по пшенице. "Таким образом, на оставшийся период сезона потенциальный объем экспорта оценивается в 26 млн тонн основных зерновых культур, в том числе 22,3 млн тонн пшеницы, - сказала она. - Может получиться так, что к 15 февраля - дате начала действия экспортной квоты в 24 млн тонн - мы можем подойти с объемом меньше, чем квота".

Тюрина сообщила, что в первой половине сезона российская мукомольная пшеница поставлялась в 65 стран мира против 61 страны год назад. "Но проявилась такая тенденция - сокращение отгрузок в страны, которые являются основными покупателями российской пшеницы, и растут поставки в страны, которые ранее не были в их числе", - отметила она.

Так, по ее данным, лидером по закупкам пшеницы стал Египет - 4 млн 154 тыс. тонн. Однако это меньше на 30%, чем в прошлом сезоне (5 млн 944 тыс. тонн). На втором месте - Турция с 4 млн 054 тыс. тонн. Она также снизила закупки на 15,6%, год назад было 4 млн 800 тыс. тонн. В то же время замыкающая топ-3 Бангладеш нарастила закупки в 2,5 раза, до 2 млн 443 тыс. тонн против 975 тыс. тонн в прошлом сезоне. Отгрузки на Алжир, который занимает четвертое место, выросли на 19%, до 2 млн 91 тыс. тонн с 1 млн 759 тыс. тонн соответственно.

Говоря о причинах снижения поставок пшеницы в Турцию, Тюрина заявила, что они могут быть связаны с ростом внутреннего производства. "Ожидается сокращение импорта пшеницы в Турцию на 2,5 млн тонн по сравнению с предыдущим сезоном - до 10 млн тонн с 12,5 млн тонн. В то же время прогнозируется, что сбор пшеницы в стране увеличится на 2,2 млн тонн. То есть импорт сокращается пропорционально росту внутреннего производства", - обратила внимание она.

"Вошедший в топ-5 Пакистан увеличил импорт российской пшеницы на 12%, до 1 млн 478 тыс. тонн с 1 млн 322 тыс. тонн. На 43% выросли отгрузки в Израиль - 1,2 млн тонн против 850 тыс. тонн. В Индонезию было отправлено 1 млн 187 тыс. тонн, год назад российская мукомольная пшеница в эту страну не поставлялась, - сообщила Тюрина. - Кроме того, в два раза вырос экспорт в Йемен - до 1 млн 075 тыс. тонн против 522 тыс. тонн, на 40% в Кению - до 1 млн 016 тыс. тонн против 721 тыс. тонн".

Эксперт также обратила внимание на увеличение присутствия российской пшеницы на латиноамериканском континенте. В частности, отгрузки в Бразилию выросли в 1,9 раза, до 683 тыс. тонн, в Мексику - в 2,6 раза, до 567 тыс. тонн. Новым рынками в этом сезоне стали Венесуэла, Перу, Куба. На других континентах впервые российская пшеница была поставлена в Марокко (393 тыс. тонн), Сомали (84 тыс. тонн), Камерун (70 тыс. тонн), Гану (53,4 тыс. тонн), Малайзию (50 тыс. тонн) и некоторые другие страны.

При этом Саудовская Аравия сократила закупки пшеницы на 45%, до 1 млн тонн, Иран - на 58%, до 942 тыс. тонн, Судан - на 32%, до 568 тыс. тонн.

Эксперт отметила, что число компаний, отгружавших мукомольную пшеницу на мировой рынок в первой половине сезона, снизилось до 144 с 203 годом ранее.

Как сообщила Тюрина, ячмень поставлялся в 25 стран против 22 в прошлом сезоне. "Основной объем отгрузок пришелся на Саудовскую Аравию, Ливию, Иран, Тунис и Израиль. При этом отгрузки в Саудовскую Аравию выросли в четыре раза, до 1 млн 519 тыс. тонн, в Ливию - почти в два раза, до 858 тыс. тонн, в Тунис - почти в восемь раз, до 415 тыс. тонн, в Израиль - более чем в два раза, до 215 тыс. тонн. Но сократились отгрузки в Иран на 51,6%, до 597 тыс. тонн", - уточнила она.

По данным союза, основными покупателями кукурузы стали Иран, Турция, Израиль, Вьетнам и Ливия. Так, если отгрузки в Иран увеличились в 3,5 раза, до 1 млн 942 тыс. тонн, то в Турцию снизились на 9%, до 235 тыс. тонн. "Год назад кукуруза не поставлялась в Израиль и Вьетнам, в первой половине текущего сезона в Израиль ее отгружено 158,3 тыс. тонн, во Вьетнам - 127 тыс. тонн", - сообщила эксперт.

В целом по отгрузкам зерна и зернобобовых культур в первой половине сезона лидировала Турция - 4 млн 945 тыс. тонн. Но закупки сократились на 21%. В то же время поставки твердой пшеницы в эту страну выросли в 2,3 раза, до 98 тыс. тонн против 42 тыс. тонн. На втором месте - Египет, сокративший импорт на треть, до 4 млн 172 тыс. тонн, на третьем - Иран (снижение на 12,5%, до 3 млн 521 тыс. тонн).

Тюрина также сообщила, что в июле-декабре 2023 года российское зерно отгружалось через 65 портов, в предыдущем сезоне - через 64. Лидером стал порт Новороссийска, через который отправлено 28% всего объема экспорта зерновых и зернобобовых культур - 11 млн 770 тыс. тонн против 9 млн 133 тыс. тонн сезоном ранее (рост на 29%). Второе место заняла рейдовая перевалка, на долю которой пришлось 22,5% объема отгрузок - 9 млн 400 тыс. тонн против 8 млн 242 тыс. тонн год назад (рост на 14%). Порт Ростова-на-Дону увеличил отгрузки на 10,4%, до 4 млн 887 тыс. тонн. На его долю пришлось 11,7% всего объема экспорта.

При этом эксперт отметила новый порт Высоцка в Ленинградской области. "Через него отгружено 519 тыс. тонн, доля составила 1,2%", - уточнила она.

Говоря о ценовой ситуации на рынке, Тюрина сообщила, что она отражает достаточно серьезную конкуренцию на нем. "Увеличиваются оценки экспортных потенциалов стран ЕС, Аргентины, Казахстана", - сказала она.

Цены на европейскую пшеницу в первой половине сезона снизились на 0,4%, до $248 к концу декабря с $249 за тонну в июле. Увеличение предложения пшеницы со стороны Аргентины привело к тому, что цены на американскую пшеницу снизились на 3,9% - до $269 с $280 за тонну соответственно.

"На протяжении всей первой половины сезона цены предложения российской пшеницы (4 класс, FOB Новороссийск) имели преимущество в среднем $10-12 за тонну относительно цен ЕС. То есть у нас была возможность в зависимости от спроса увеличивать или снижать этот дисконт. С начала сезона российская пшеница подорожала на 2,6%, до $241 с $235 за тонну", - сообщила Тюрина.

Цены производителей снизились на 6,3% в долларовом эквиваленте - до $127,8 с $136,4 за тонну.

"Но если сравнивать ситуацию с годом ранее, то отмечается достаточно серьезное снижение цен по всем показателям, которые мониторит союз. Европейская пшеница подешевела на 25%, американская - на 20%, российская - на 20,5%, цены производителей упали на 24%, - сказала эксперт. - Меньше стал и наш дисконт. В конце декабря 2022 года он был $27 за тонну".