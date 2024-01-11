Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

NYT сообщила, что Google уволила сотни сотрудников

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Американская Google, входящая в Alphabet Inc., в среду уволила сотни сотрудников на нескольких направлениях деятельности, пишет газета The New York Times со ссылкой на информированные источники.

В частности, увольнения затронули ключевой отдел разработки (engineering), команду виртуального ассистента Google Assistant (доступного пользователям смартфонов по команде "Окей, Google") и отдел аппаратного обеспечения, который в числе прочего работает над смартфонами Pixel.

Несколько сотен сотрудников отдела разработки лишились доступа к корпоративным ресурсам и получили уведомления о сокращении, по данным двух источников газеты.

Компания, в свою очередь, подтвердила сокращения в команде Google Assistant и отделе аппаратного обеспечения, отмечает NYT.

"Мы ответственно инвестируем в приоритеты компании и те значительные возможности, которые открываются впереди", - приводит издание слова представителя Google.

Google
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минфин впервые с августа вернется к продажам валюты/золота по бюджетному правилу

Минфин впервые с августа вернется к продажам валюты/золота по бюджетному правилу

Минсельхоз в 2024 г. не будет применять понижающий коэффициент в зерновой квоте

Минсельхоз в 2024 г. не будет применять понижающий коэффициент в зерновой квоте

Путин заявил, что наращивание льготного кредитования снижает эффективность мер ДКП

Путин заявил, что наращивание льготного кредитования снижает эффективность мер ДКП

Число производителей органической продукции в российском АПК выросло на 18%

Число производителей органической продукции в российском АПК выросло на 18%

Рынок акций США вырос в среду в ожидании данных об инфляции

Рынок акций США вырос в среду в ожидании данных об инфляции

Нефть продолжила дорожать после публикации данных о запасах в США

Нефть продолжила дорожать после публикации данных о запасах в США

Объем торгов "Мосбиржи" в 2023 году вырос до рекордных 1,3 квадриллиона рублей

Объем торгов "Мосбиржи" в 2023 году вырос до рекордных 1,3 квадриллиона рублей

Губернатор Чукотки попросил усилить господдержку внутренних авиаперевозок

"Дочка" Suzuki вложит $4,2 млрд в новый автомобильный завод в Индии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });