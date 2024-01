NYT сообщила, что Google уволила сотни сотрудников

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Американская Google, входящая в Alphabet Inc., в среду уволила сотни сотрудников на нескольких направлениях деятельности, пишет газета The New York Times со ссылкой на информированные источники.

В частности, увольнения затронули ключевой отдел разработки (engineering), команду виртуального ассистента Google Assistant (доступного пользователям смартфонов по команде "Окей, Google") и отдел аппаратного обеспечения, который в числе прочего работает над смартфонами Pixel.

Несколько сотен сотрудников отдела разработки лишились доступа к корпоративным ресурсам и получили уведомления о сокращении, по данным двух источников газеты.

Компания, в свою очередь, подтвердила сокращения в команде Google Assistant и отделе аппаратного обеспечения, отмечает NYT.

"Мы ответственно инвестируем в приоритеты компании и те значительные возможности, которые открываются впереди", - приводит издание слова представителя Google.