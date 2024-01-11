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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Семья основателя Samsung продала акции на $2 млрд для уплаты налога на наследство

Семья основателя Samsung продала акции на $2 млрд для уплаты налога на наследство
Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Траст семьи основателя Samsung продал акции компаний конгломерата на $2 млрд, чтобы оплатить часть налога на наследство, пишет газета The Wall Street Journal.

Ли Кун Хи, сын основателя Samsung, умер в 2020 году, и налог на наследство для семьи составил более $10 млрд.

В 2021 году семья Ли была вынуждена продать редкие картины Пикассо и Моне, чтобы выплатить часть налога.

В четверг стало известно, что семейный траст продал около 30 млн акций Samsung Electronics (доля в 0,5%) на сумму $1,64 млрд, а также бумаги поставщика IT-услуг Samsung SDS, строительной компании Samsung C&T и страховщика Samsung Life Insurance на $405 млн.

Акции были проданы KEB Hana Bank от лица траста некоторых представителей семьи Ли, высвобождавших средства для оплаты налога на наследство, сообщили источники WSJ.

Бумаги Samsung Electronics были проданы по цене 72 717 вон ($55) за акцию, что на 1,2% ниже их стоимости на закрытие рынка в среду.

В четверг акции компании подешевели на 0,5%, до 73,2 тыс. вон.

Samsung Южная Корея
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