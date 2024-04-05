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Samsung увеличила операционную прибыль в I квартале в 10 раз, лучше прогноза

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Операционная прибыль Samsung Electronics в первом квартале взлетела в 10 раз и составила 6,6 трлн южнокорейских вон ($4,9 млрд), говорится в предварительном отчете компании.

Показатель является максимальным с третьего квартала 2022 года, что связано со стабилизацией цен на чипы памяти после недавнего спада в отрасли.

Консенсус-прогноз опрошенных LSEG SmartEstimates аналитиков для этого показателя составлял 5,7 трлн вон.

Годом ранее Samsung зафиксировала операционную прибыль в 640,2 млрд вон.

Выручка компании в первом квартале, согласно предварительным данным, повысилась на 11,4%, до 71 трлн вон с 63,745 трлн вон годом ранее.

Акции Samsung подешевели на 0,9% по итогам торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость выросла на 7,6%, за последние 12 месяцев - на 30%.

Полная отчетность компании за первый квартал будет обнародована 30 апреля.

Samsung Южная Корея
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