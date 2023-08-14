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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Chesapeake Energy продаст оставшуюся часть Eagle Ford за $700 млн

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Американская Chesapeake Energy подписала соглашение о продаже оставшейся части техасского сланцевого месторождения Eagle Ford вместе с сопутствующими основными средствами за $700 млн компании SilverBow Resources, говорится в пресс-релизе Chesapeake.

Полезная площадь реализуемого участка примерно с 540 скважинами в богатой газовым конденсатом части Eagle Ford составляет около 42 тысячи акров (170 кв. км). Во втором квартале чистый объем добычи на нем достигал порядка 29 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки, 60% приходилось на жидкие углеводороды.

Chesapeake получит $650 млн после закрытия сделки, которое запланировано на 2023 год, и $50 млн ещё спустя год.

SilverBow дополнительно выплатит $25 млн, если средняя цена нефти марки WTI в течение года после закрытия транзакции будет в диапазоне $75-80 за баррель, и $50 млн, если она превысит $80.

Chesapeake планирует использовать вырученные средства для обратного выкупа акций и укрепления финансового положения. После сделки общий доход от продажи Eagle Ford превысит $3,5 млрд.

В феврале стало известно, что Chesapeake продает участок месторождения подразделению британской химической Ineos за $1,4 млрд. В январе она продала другой участок Eagle Ford компании WildFire Energy за $1,425 млрд.

Chesapeake Energy Ineos США
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