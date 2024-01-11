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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Нефть Brent подорожала до $78,1 за баррель

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок усилили подъем днем в четверг, восстанавливаясь после снижения днем ранее на данных о росте запасов в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на 14:30 ио московскому времени повысилась на $1,28 (1,67%), до $78,08 за баррель.

Фьючерсы на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $1,25 (1,75%), до $72,62 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1%, WTI - на 1,2%.

Как стало известно в среду, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе повысились на 1,338 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 675 тыс. баррелей.

Резервы бензина подскочили на 8,03 млн баррелей, дистиллятов - на 6,53 млн баррелей. Эксперты предполагали рост на 2,49 млн и 2,38 млн баррелей соответственно.

В миреСовбез ООН принял резолюцию США, осуждающую атаки хуситов на суда в Красном мореЧитать подробнее

Респонденты S&P Global Commodity прогнозировали снижение запасов нефти на 900 тыс. баррелей, а также увеличение резервов бензина на 4,9 млн баррелей и дистиллятов - на 3,7 млн баррелей.

Поддержку нефтяному рынку оказывают атаки йеменских хуситов на суда в Красном море, пишет MarketWatch. Тот факт, что инциденты продолжаются, несмотря на действия ВМС США и Великобритании в регионе, усиливает опасения затягивания конфликта, вынуждающего транспортные компании искать обходные пути для транспортировки грузов.

"Чем более масштабным будет ответ хуситам, тем более вероятна эскалация нападений на гражданские суда в Красном море, на военные корабли коалиции, а возможно и на цели в Йемене и странах Совета по сотрудничеству в Персидском заливе", - считает аналитик RANE Network Райан Бол.

нефть
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