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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Совбез ООН принял резолюцию США, осуждающую атаки хуситов на суда в Красном море

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Совет безопасности ООН принял резолюцию США с требованием немедленного прекращения атак хуситов на суда в Красном море.

Принятая резолюция "требует, чтобы хуситы немедленно прекратили все подобные нападения, которые препятствуют глобальной торговле, нарушают права и свободы судоходства, а также региональный мир и безопасность".

За резолюцию проголосовали 11 членов Совбеза. Россия, Китай, Мозамбик и Алжир воздержались.

Россия перед голосованием предлагала внести в документ три поправки, однако они были отклонены.

В их числе был пункт о том, что положения данной резолюции не должны становиться прецедентом или устанавливать новые нормы международного права, а также добавление в параграф 7 упоминания о конфликте в секторе Газа.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.

Совбез ООН США Йемен хуситы Красное море
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