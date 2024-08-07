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Рекламный концерн WPP увеличил полугодовую операционную прибыль на 38%

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Британская WPP Plc, один из крупнейших рекламных концернов мира, в первом полугодии 2024 года увеличила операционную прибыль на 38%, до 423 млн фунтов стерлингов ($537,8 млн).

Выручка компании почти не изменилась в годовом выражении и составила 7,23 млрд фунтов. Показатель без учета динамики издержек снизился на 3,6%, до 5,56 млрд фунтов, говорится в пресс-релизе.

Компания ухудшила годовой прогноз для скорректированной выручки и теперь полагает, что показатель изменится на минус 1-0%, тогда как ранее ожидалось изменение показателя на 0-1%.

Совет директоров утвердил промежуточные дивиденды в размере 15 пенсов на акцию, как и в прошлом году.

WPP Великобритания
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