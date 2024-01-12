Китай нарастил экспорт автомобилей в 2023 году на 64%

Важнейшим для КНР зарубежным рынком стала Россия

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Китай увеличил поставки автомобилей за рубеж на 63,7% в 2023 году до 4,1 млн автомобилей, сообщила Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM).

Страна может стать крупнейшим в мире экспортером машин, обойдя Японию, отмечает АР. Япония в январе-ноябре отправила на внешние рынки 3,6 млн автомобилей, окончательные данные за год будут обнародованы 31 января.

Внутренний авторынок Китая в 2023 году увеличился на 4,2%, до 21,9 млн автомобилей.

Важнейшим для Китая зарубежным рынком стала Россия. За 11 месяцев прошлого года КНР поставила в Россию 840 тысяч машин, включая грузовики и автобусы.

Китайская судостроительная компания CIMC Raffles Group ранее на этой неделе сообщила о поставке первого построенного в стране судна для перевозки автомобилей. Судно, способное перевозить до 7 тысяч машин, взято в аренду компанией BYD Co. и совершит свой первый рейс в Европу.