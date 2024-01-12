Чистая прибыль "КАМАЗа" по МСФО за I полугодие 2023 г. выросла вдвое

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "КАМАЗ" по МСФО за I полугодие 2023 года выросла вдвое, до 13,5 млрд рублей, следует из опубликованной компанией промежуточной консолидированной отчетности.

Выручка за отчетный период увеличилась на 25,3%, до 166,8 млрд руб. Себестоимость продаж увеличилась на 21,3%, до 134,9 млрд руб. Валовая прибыль составила 32 млрд руб. (+45,5%).

Показатель EBITDA группы "КАМАЗ" за I полугодие 2023 года вырос на 35%, до почти 21 млрд руб. Операционная прибыль за отчетный период подскочила на 42%, до 17 млрд руб.

Совокупные долговые обязательства автопроизводителя за первую половину прошлого года увеличились на 38%, до 332,4 млрд руб. Краткосрочные обязательства взлетели на 82,5% и составили 216 млрд руб. В частности, кредиторская задолженность подскочила вдвое, до 109,3 млрд руб.; обязательства по договорам - в 3,3 раза, до 60,2 млрд руб. Долгосрочные обязательства группы за I полугодие 2023 года снизились на 4,9%, до 116,4 млрд руб.

Согласно отчету ПАО "КАМАЗ", существенных изменений в структуре акционеров группы к середине прошлого года не произошло. Крупнейшим акционером оставался "Ростех" (47,1%), 23,54% по-прежнему принадлежали ООО "Автоинвест" (на тот момент совладельцами его долей были CEO "КАМАЗа" Сергей Когогин (30%), бизнесмены Николай Тимохин (50%) и Рубен Варданян (20%)). Среди акционеров группы также были KAMAZ International Management (4,25%), еще одна не названная в отчете камазовская "дочка" (3,72%; сообщалось, что в начале 2023 года ЕАБР вернул эту долю в пользу ООО "Финансово-лизинговая компания "КАМАЗ") и АО "Связьинвестнефтехим" (2,8%).

Оценочный размер windfall tax к уплате "КАМАЗ" в опубликованной промежуточной отчетности по МСФО не раскрывает.

"КАМАЗ" не публиковал консолидированную отчетность с середины 2022 года. Помимо промежуточного отчета по МСФО за I полугодие 2023 года компания в пятницу также разместила на портале раскрытия промежуточную бухгалтерскую отчетность (РСБУ) за 6 и 9 месяцев прошлого года.