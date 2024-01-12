Чистая прибыль "КАМАЗа" по РСБУ за 9 месяцев выросла в 2,1 раза

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "КАМАЗ" по РСБУ за январь-сентябрь 2023 года подскочила в 2,1 раза, до 15,8 млрд рублей, сказано в отчетности компании.

Выручка за отчетный период составила 247,3 млрд рублей (+29,8%) при себестоимости 216,2 млрд рублей (+30,8%). Валовая прибыль составила 31,3 млрд рублей(+20,2%).

Прочие доходы компании за 9 месяцев прошлого года сократились с 15 млрд рублей до 8,5 млрд рублей, прочие расходы - с 20,9 млрд рублей до 9,9 млрд рублей соответственно.

Совокупные долговые обязательства ПАО "КАМАЗ" с начала 2023 года выросли на конец сентября на 31,1%, до 300,7 млрд рублей. Краткосрочные обязательства взлетели на 90,5%, до 194,4 млрд рублей за счет роста кредиторской задолженности с 69 млрд рублей до 158,3 млрд рублей. Долгосрочные обязательства автопроизводителя снизились на 16,5%, до 106,3 млрд рублей.

"КАМАЗ" после продолжительного перерыва в пятницу вернулся к публикации консолидированной финансовой отчетности (по МСФО), сообщив о двукратном росте чистой прибыли по итогам I полугодия 2023 года - выше 13 млрд рублей.

"В первом полугодии 2023 года рынок новых грузовых автомобилей в России показывал положительную динамику. Данное обстоятельство в совокупности с уходом c российского рынка европейских производителей грузовых автомобилей оказало положительное влияние на операционную деятельность группы", - отметил автопроизводитель в своем МСФО-отчете.

Как сообщал "Автостат", рынок тяжелых грузовиков, на котором работает "КАМАЗ", в I полугодии 2023 года вырос до 62,7 тысячи штук (+66,5%), по итогам всего 2023 года - до 143,7 тысячи штук (+70,8%).

Консолидированная выручка "КАМАЗа" за первую половину прошлого года увеличилась на 25,3%, до 166,8 млрд рублей при росте себестоимости продаж на 21,3%, до 134,9 млрд рублей. В общем обороте группы на грузовики и машинокомплекты пришлось 108,4 млрд рублей (+20,9%), на запчасти - 19,4 млрд рублей (+18,7%), на автобусы, электробусы, прицепную технику и автобетоносмесители - 17,4 млрд рублей (+25,6%). Экспортная выручка "КАМАЗа" в первой половине прошлого года была на уровне 10,6 млрд рублей (-6,3%).

Показатель EBITDA группы "КАМАЗ" за I полугодие 2023 года вырос на 35%, до почти 21 млрд рублей. Операционная прибыль подскочила на 42%, до 17 млрд рублей.

Совокупные долговые обязательства автопроизводителя за первую половину прошлого года, согласно опубликованной в пятнице отчетности по МСФО, увеличились на 38%, до 332,4 млрд рублей. Краткосрочные обязательства взлетели на 82,5% и составили 216 млрд рублей. В частности, кредиторская задолженность подскочила вдвое, до 109,3 млрд рублей; обязательства по договорам - в 3,3 раза, до 60,2 млрд рублей. Долгосрочные обязательства группы снизились на 4,9%, до 116,4 млрд рублей.

Существенных изменений в структуре акционеров "КАМАЗа" к середине прошлого года не произошло. Крупнейшим акционером оставался "Ростех" (47,1%), 23,54% по-прежнему принадлежали ООО "Автоинвест" (на тот момент его совладельцами были гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин (30%), бизнесмены Николай Тимохин (50%) и Рубен Варданян (20%)). Среди акционеров группы также были KAMAZ International Management (4,25%), ещё одна не названная в отчете камазовская "дочка" (3,72%; сообщалось, что в начале 2023 года ЕАБР вернул эту долю в пользу ООО "Финансово-лизинговая компания "КАМАЗ") и АО "Связьинвестнефтехим" (2,8%).