Китай в декабре нарастил импорт нефти к ноябрю почти на 11%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Среднесуточный объем импорта нефти Китаем в декабре 2023 года вырос к ноябрю на 10,7% - с 10,328 млн б/с до 11,435 млн б/с, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления КНР.

В абсолютном выражении импорт нефти Пекином в декабре составил 48,36 млн тонн нефти, что на 13,9% больше, чем в ноябре, и на 0,6% больше показателя за аналогичный месяц предыдущего года. Стоимость приобретенного сырья в декабре 2023 года составила $29,34 млрд.

В среднесуточном выражении объем поставок нефти в Китай в декабре составил 1,56 млн тонн в сутки против 1,42 млн тонн в ноябре, с коэффициентом баррелизации в 7,3 - 11,435 млн б/с против 10,328 млн б/с месяцем ранее.

Поставки нефтепродуктов в КНР в декабре выросли к ноябрю на 14,5%, до 4,76 млн тонн. Это также на 45,2% больше, чем в декабре 2022 года. Суммарный импорт нефтепродуктов в прошлом месяце обошелся стране в $2,64 млрд.

Рост экономики Китая после снятия ограничительных мер является одним из главных драйверов мирового энергетического рынка в 2023 году. По оценке международных рейтинговых агентств, на КНР придется большая часть роста спроса на нефть в текущем году, который прогнозируется в размере до 2,5 млн б/с.

Основными поставщиками нефти в КНР являются Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Малайзия и ОАЭ.

Более детальную внешнеторговую сводку - с разделением на экспортеров и виды нефтепродуктов - китайская таможня опубликует в последующие недели.