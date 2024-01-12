Китай на фоне восстановления экономики увеличил импорт нефти в 2023 г. на 11%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Китай в 2023 году импортировал 564 млн тонн нефти, что на 11% больше, чем в предыдущем году, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

При этом стоимость приобретенного сырья составила $337,5 млрд, что на 7,7% меньше, чем в 2022 году.

В среднесуточном выражении объем поставок нефти в Китай в 2023 году составил 1,545 млн тонн в сутки против 1,393 млн тонн в 2022-м, с коэффициентом баррелизации в 7,3 - 11,28 млн б/с против 10,165 млн б/с соответственно.

Импорт нефтепродуктов в прошлом году увеличился на 80,3%, до 47,695 млн тонн. Затраты КНР на их покупку при существенном росте объема выросли на 42,3%, до $279,3 млрд.

Увеличение импорта нефти и нефтепродуктов обусловлено восстановлением экономики после снятия ограничительных мер. Страна, по оценке международных аналитических агентств, стала главным драйвером роста мирового спроса на нефть: на КНР пришлось большая часть показателя в 2023 году, который прогнозировался в размере до 2,5 млн б/с.

Более детальную внешнеторговую сводку - с разделением на экспортеров и виды нефтепродуктов - китайская таможня опубликует на следующей неделе.

По итогам 11 месяцев лидировала по объему поставок нефти в Китай Россия - 97,467 млн тонн (+22,2% г/г). Далее следовали Саудовская Аравия - 79,979 млн тонн (-0,5% г/г), Ирак - 54,13 млн тонн (+7,3% г/г), Малайзия - 50,155 млн тонн (рост в 1,66 раза г/г), ОАЭ - 38,18 млн тонн (+1% г/г).