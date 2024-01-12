"Транснефть" увеличила прием нефтепродуктов от НПЗ в Московской области

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - АО "Транснефть-Верхняя Волга" завершило реализацию проекта по подключению нефтеперерабатывающего завода АО "Газпромнефть - Московский НПЗ" к Кольцевому магистральному нефтепродуктопроводу вокруг Москвы (КМНПП), сообщила транспортная организация.

Целью работ был прием в трубопроводную систему дополнительных объемов топлива и увеличение поставки нефтепродуктов потребителям Московского региона, в том числе авиационного керосина в аэропорты столичного авиаузла: Домодедово, Шереметьево и Внуково, поясняется в сообщении.

В рамках проекта, реализация которого началась в 2022 году, выведен из консервации нефтепродуктопровод от Московского НПЗ до линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) Володарская протяженностью 32 км.

Ввод трубопровода в эксплуатацию позволил увеличить приём нефтепродуктов от завода и нарастить поставки авиационного топлива в аэропорты Москвы почти в два раза, до 3 млн тонн в год, дизельного топлива для потребителей Московской области - до 2,8 млн т в год, автомобильного бензина - до 1,6 млн т в год.

На ЛПДС Володарская построен и введен в работу резервуар вертикальный стальной объемом 400 куб. м. Новая емкость в составе резервуарного парка станции обеспечит безопасную эксплуатацию трубопровода с увеличенной пропускной способностью, поясняет дочерняя структура "Транснефти".

Кроме того, в декабре 2023 года началось использование противотурбулентной присадки (ПТП) при транспортировке нефтепродуктов в семи регионах Центральной России, в том числе по МНПП в Московской области. Использование отечественных компонентов ПТП увеличивает пропускную способность и снижает рабочее давление в трубопроводе, а также повышает энергоэффективность процесса перекачки, уточняет общество.

Для обеспечения эффективного проведения внутритрубной очистки и диагностики трубопровода на территории ЛПДС Володарская и Московского НПЗ завершена реконструкция узлов пуска и приема средств очистки и диагностики (КПП СОД). Специалисты установили три стационарные камеры пуска и приема средств очистки и диагностики и выполнили обустройство площадок КПП СОД. "Новое оборудование российского производства отличается увеличенным сроком службы (до 30 лет) и отвечает всем нормативным требованиям в области промышленной безопасности", - указывает "Транснефть-Верхняя Волга".