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"Транснефть" оценила использование ИИ при прогнозе наличия нефти в системе

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - "Транснефть" изучает возможность использования инновационных методов искусственного интеллекта и машинного обучения для проведения анализа данных. Компания уже опробовала применения ИИ в прогнозах о наличии нефти в системе.

"Принято решение реализовать пилотный проект, в ходе которого будут проверены возможности применения моделей искусственного интеллекта для решения задач выявления закономерностей, аномалий и прогноза по наличию нефти в резервуарах и в линейной части на основе анализа изменений первичных данных. Достигнуты положительные предварительные результаты", - говорится в сообщении компании.

В рамках цифровизации товарно-транспортной и диспетчерской деятельности "Транснефть" в сентябре 2023 года ввела в промышленную эксплуатацию Единую диспетчерскую подсистему (электронный диспетчерский лист) в составе автоматизированной системы контроля исполнения договоров транспортировки нефти. Это позволило существенно сократить объемы рутинных операций, выполняемых диспетчерским персоналом; реализован принцип "одного окна" для просмотра, анализа, верификации и ввода данных о технологическом процессе, минимизировано влияние человеческого фактора, поясняет общество. Разработка и внедрение системы контроля исполнения договоров транспортировки нефти охватило все транспортные и портовые организации в сегментах "нефть" и "нефтепродукты".

Также была внедрена автоматизированная система контроля оперативного наличия нефтепродуктов для оперативного контроля наличия и баланса движения транспортируемого товара по резервуарам, по пунктам авто- и железнодорожного налива. "Определяется наличие топлива в линейной части МНПП и ответвлениях, ведется расчет показателей количества и качества топлива по видам нефтепродуктов с учетом их последовательной транспортировки", - уточняет монополия.

В 2023 году в Реестр российского программного обеспечения была внесена разработанная "Транснефтю" платформа "Эволюция. СКАДА" для управления технологическими процессами с производительностью 1,2 млн изменений в секунду. Среди ее преимуществ компания отмечает использование сервис-ориентированной архитектуры, динамическое масштабирование, высокий уровень надежности и безопасности, наличие специализированного комплексного хранилища и интегрированного CI/CD-конвейера, открытость для развития силами сторонних интеграторов, технологическая совместимость с решениями крупных российских разработчиков ПО. "Платформа может быть применена в любой отрасли промышленности", - уверена "Транснефть".

Кроме того, в промышленную эксплуатацию было введено корпоративное хранилище производственных данных ПАО "Транснефть", которое консолидирует более 1 млн параметров технологических и производственных процессов из более чем 50 различных источников информации с глубиной хранения до 10 лет.

"Хранилище производственных данных обеспечивает возможность выполнения централизованного мониторинга параметров товарно-коммерческого учета, снижение человеческого фактора при выполнении учетных операций. Система предоставляет необходимый базис для реализации перспективных решений в области поддержки принятия решений и широкого спектра оптимизационных задач, в том числе в соответствии с директивами правительства РФ о включении в индикаторы реализации стратегии цифровой трансформации госкомпаний ряда параметров", - говорится в сообщении.

Транснефть
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