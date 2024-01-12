Bank of America снизил чистую прибыль в IV квартале более чем вдвое

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Bank of America Corp. (BofA), второй по размеру активов банк США, сократил чистую прибыль в четвертом квартале 2023 года более чем вдвое, выручку - на 10%.

Как говорится в пресс-релизе BofA, чистая прибыль в октябре-декабре составила $3,1 млрд по сравнению с $7,1 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию снизилась до $0,35 с $0,85 годом ранее, не оправдав консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $0,55 на акцию.

Квартальная выручка сократилась до $22 млрд с $24,5 млрд при среднем прогнозе аналитиков в $23,76 млрд.

Чистый процентный доход банка в минувшем квартале снизился на 5%, до $13,9 млрд, на фоне повышения расходов по депозитам и уменьшения остатков по ним, которые более чем компенсировали рост доходности активов. Непроцентные доходы опустились на 19%, до $8 млрд.

Отчисления в резервы на возможные потери по кредитам составили $1,1 млрд, что на $12 млн больше, чем годом ранее.

Выручка подразделения BofA, отвечающего за операции на рынках капитала, увеличилась на 3%, до $3,6 млрд. В том числе доход от операций с активами с фиксированной доходностью, сырьевыми товарами и валютами (FICC) снизился на 4% - до $2,1 млрд, от операций с акциями - вырос на 13%, до $1,5 млрд.

Выручка BofA в сфере банковского обслуживания физических лиц уменьшилась на 4%, составив $10,3 млрд. Средний объем депозитов сократился на 8%, до $959 млрд.

Бизнес в сфере управления активами состоятельных клиентов и инвестиционного менеджмента принес BofA доход в размере $5,2 млрд, что на 3% ниже, чем годом ранее. В сфере глобального банкинга выручка также снизилась на 8%, до $5,9 млрд.

Коэффициент достаточности капитала первого уровня (CET1) банка на 31 декабря составил 11,8% против 11,9% тремя месяцами ранее.

В октябре-декабре банк вернул акционерам $2,7 млрд за счет выплаты дивидендов и обратного выкупа акций.

Акции BofA теряют в цене 1,2% в ходе предварительных торгов в пятницу.