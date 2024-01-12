Чистая квартальная прибыль JPMorgan снизилась на 15%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Чистая прибыль JPMorgan Chase & Co., крупнейшего банка США по объему активов, в четвертом квартале 2023 года снизилась на 15%, однако скорректированный показатель существенно превысил прогноз.

Чистая прибыль банка в октябре-декабре уменьшилась до $9,3 млрд, или $3,04 в расчете на акцию, с $11 млрд, или $3,57 на акцию, за аналогичный период 2022 года.

При этом скорректированная прибыль составила $3,97 на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали $3,35 на акцию.

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