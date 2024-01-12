Структуры Левицкого продлили оферту акционерам IRC

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Структуры основателя "Геотека" Николая Левицкого решили продлить действие оферты акционерам железорудной компании IRC до 20 февраля.

Как сообщила IRC, по состоянию на пятницу, когда срок действия оферты должен был закончиться, заявки на участие в сделке подали 5,16% акционеров. Выкуп такого пакета увеличил бы долю Левицкого до 35,77%. Однако, как сообщалось ранее, оферта будет исполнена, только если в результате Левицкий и связанные с ним компании соберут свыше 50% IRC.

В ноябре доля Левицкого в IRC превысила 30% (если точнее, достигла 30,61%), и его компания выставила оферту другим акционерам по 0,118 гонконгского доллара за акцию. Для сравнения, цена закрытия торгов бумагами IRC на Гонконгской бирже до объявления о сделке составляла 0,089 гонконгского доллара за акцию, на данный момент последняя цена закрытия - 0,113 гонконгского доллара. Цена оферты представляет оценку всей IRC в 1 млрд гонконгских долларов ($128 млн).

Левицкий - крупнейший акционер IRC, на втором месте Марина Колесникова с долей 16,67%.

IRC - крупнейший производитель железной руды на Дальнем Востоке РФ. Основной актив - Кимкано-Сутарский ГОК в Еврейской автономной области, который производит концентрат с содержанием железа 65%.