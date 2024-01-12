Цены на яйца в РФ в 2023 году повысились на 61,35%

Курятина в прошлом году подорожала на 27,77%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Цены на яйца в РФ в 2023 году повысились на 61,35%, что стало самыми высокими темпами роста на продовольственном рынке, сообщил Росстат в пятницу.

Цены на яйца с 1 по 9 января этого года повысились на 0,78%, сообщил Росстат в пятницу. По сравнению с последней неделей декабря, когда рост составил 3,95%, удорожание замедлилось. Как сообщалось, Минсельхоз уже отметил снижение цен на яйца в оптовом звене и рассчитывает на трансляцию этой динамики в торговые сети.

Отмечается, что мясо кур подорожало за год на 27,77%. С 1 по 9 января 2024 года года цены на мясо кур снизились на 0,4%.

В декабре цены на яйца выросли на 18,17%, на мясо кур – снизились на 1,9%.

В целом мясо птицы за год подорожало в РФ на 16,18%, но в декабре цены снизились на 0,1%.

Цены на сахар за год выросли на 10,76%, в декабре – снизились на 3%.

Росстат также сообщил, что продукты питания (без учета алкогольных напитков) подорожали за год на 8,86%, в декабре – на 1,65%. Цены на алкогольные напитки в 2023 году выросли на 2,48%, в декабре – на 0,09%.

Росстат также сообщил, что с 1 по 9 января цены на соль выросли на 0,9%, мороженую рыбу - на 0,6%, баранину, стерилизованное молоко - на 0,5%, сливочное масло, сыры, рис и пшеничную муку - на 0,4%, мясные консервы для детского питания - на 0,3%, говядину, сметану, подсолнечное масло, творог, хлеб - на 0,2%, сосиски, макаронные изделия и водку - на 0,1%. В то же время снизились цены на черный чай - на 0,6%, гречневую крупу и пшено - на 0,5%, маргарин - на 0,3%, сахар-песок и вермишель - на 0,1%.