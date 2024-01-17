В России с 10 по 15 января яйца подешевели впервые с конца июня 2023 года

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Потребительские цены на яйца в России с 10 по 15 января 2024 года снизились на 0,2%, сообщил Росстат. Снижение произошло впервые с конца июня 2023 года. Неделей ранее еще отмечался рост на 0,8%.

В 2023 году яйца в стране подорожали в 1,6 раза, в декабре - на 18,2%. На фоне такого резкого роста правительство обнулило пошлину на ввоз яиц на первую половину этого года. Ожидается, что эта мера позволит импортировать 1,2 млрд яиц и стабилизировать ценовую ситуацию.

Сейчас Россия импортирует яйца из Азербайджана, Белоруссии и Турции.

Росстат также сообщил, что на минувшей неделе снизились цены на мясо кур (-0,9%), пшено (-0,3%), свинину, сосиски, сардельки, макаронные изделия (-0,2%), сахар-песок и черный чай (-0,1%).

В то же время фруктово-ягодные консервы для детского питания подорожали на 0,8%, баранина, мясные и овощные консервы для детского питания - на 0,7%, сливочное масло, маргарин, сыры, пшеничная мука - на 0,4%, говядина, пастеризованное молоко, творог, сухие молочные смеси для детского питания, соль и печенье - на 0,3%, мороженая рыба, подсолнечное масло, вермишель, водка - на 0,2%, вареные колбасы, сметана, пшеничный хлеб - на 0,1%.