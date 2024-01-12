Услуги ЖКХ в РФ в 2023 году подорожали на 2,32% против 11,57% в 2022 году

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Жилищно-коммунальные услуги в России подорожали в 2023 году на 2,32%, сообщил в пятницу Росстат.

В 2022 году, когда индексация тарифов проводилась дважды – в июле и декабре, рост стоимости услуг ЖКХ составлял 11,57%.

В том числе стоимость жилищных услуг выросла в 2023 году на 8,11% (годом ранее - на 7,21%), коммунальных - на 0,03% (в 2022 году - рост на 13,46%).

Холодное водоснабжение подешевело в 2023 году на 0,03%, водоотведение подорожало на 0,07%, горячее водоснабжение - на 0,13%, отопление - на 0,03%. Цены на газоснабжение и электроснабжение в прошлом году не изменились.

Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов выросла на 8,29%, содержание и ремонт жилья для граждан-собственников жилья - на 6,29%, услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ - на 5,19%.

В целом инфляция в РФ в 2023 году составила 7,42%.

В 2023 году РФ не проводила традиционную индексацию цен на услуги ЖКХ в июле (она была проведена заранее, 1 декабря 2022 года).