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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Хуснуллин пообещал "разогнать" программу модернизации ЖКХ

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Программа модернизации ЖКХ будет развиваться такими же высокими темпами, как ранее программа по жилому строительству, пообещал местным органам власти вице-премьер Марат Хуснуллин на панельной дискуссии Всероссийского муниципального форума "Малая родина - сила России".

"Сейчас мы по поручению президента готовим большую программу, она в основном уже сверстана. Она рассчитана до 2030 года, это порядка 4,5 трлн (рублей) из бюджетных и небюджетных источников", - сказал Хуснуллин.

"Как мы "разгоняли" программу строительства жилья, мы также планируем в ближайшие годы активно заниматься коммуналкой. Тем более, что деньги под это у нас есть. Со следующего года у нас каждый год по 150 млрд рублей будут капитальные гранты, чтобы, используя часть внебюджетных вложений и часть грантов, мы могли собирать тему возвратных инвестиций. И на это я прошу обратить внимание. Я попрошу готовить программы и проектно-сметную документацию, чтобы к моменту, когда у нас будут деньги, у нас уже инфраструктура была готова", - призвал вице-премьер.

Также он обратил внимание глав муниципалитетов на важность утверждения инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций.

"В крупных городах это более-менее утверждено, Но чем меньше муниципалитет, тем менее утверждены программы ресурсоснабжающих организаций. Мы в тариф закладываем инвестиционную надбавку и планируем, что будем ее использовать.... Нам придется каждую организацию разложить на текущую деятельность и на деятельность инвестиционную", - отметил Хуснуллин.

Он также обратил внимание на плату за присоединение, и призвали навести порядок в этой сфере.

"За все в итоге платит покупатель", - напомнил вице-премьер.

Президент Владимир Путин недавно сообщил жителям Анадыря, что в 2023 году в систему ЖКХ из разных источников было направлено 337 млрд рублей.

С 2023 года в регионах страны стартовала новая программа модернизации коммунальной инфраструктуры. Она позволит обновить около 100 объектов инфраструктуры и 8 тысяч км сетей. Планируется, что благодаря новому инструменту модернизации около 3 млн человек будут обеспечены качественными коммунальными услугами. По новому механизму регионы получают субсидии на обновление объектов и сетей коммунальной сферы. Программа рассчитана на 2023-2027 годы. В этом году на ее выполнение предусмотрено 100 млрд рублей.

Владимир Путин ЖКХ Марат Хуснуллин
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