Минсельхоз отметил снижение отпускных цен на гречневую крупу за год на 18,4%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Отпускные цены на гречневую крупу в РФ за год (по данным на 10 января 2024 года) снизились на 18,4%, причем за последние две недели – на 2,6%, сообщил Минсельхоз в пятницу.

"Ценовая динамика обусловлена одним из лучших урожаев гречихи в 2023 году. По предварительной оценке, ее было собрано 1,6 млн тонн. Этот объем позволяет в полной мере обеспечивать российские предприятия переработки доступным сырьем", - говорится в сообщении.

Кроме того, за последние две недели снизились цены производителей на мясо кур (на 1%), сыры (на 0,6%), мороженую рыбу (на 0,2%), лук (на 0,6%) и другие виды продукции. Нулевую динамику продемонстрировали отпускные цены на свинину, сливочное масло, сахар, макаронные изделия.

Ведомство напомнило, что стоимость куриных яиц первой категории уменьшилась у производителей на 2,5%, второй категории – на 4,2%. Минсельхоз ожидает, что в ближайшее время это отразится и на розничных ценах на яйца.

Минсельхоз также сообщил, что в настоящее время по ряду социально значимых продуктов динамика отпускных цен ниже темпов инфляции. Это, в частности, относится к различным видам молочной продукции, подсолнечному маслу, крупам, макаронным изделиям, таким овощам как лук, столовая свекла, картофель. По некоторым позициям цены производителей ниже тех, что были годом ранее, в частности, на картофель (на 17,3%), лук (на 10%), подсолнечное масло (на 1,2%), сыры (на 0,1%).