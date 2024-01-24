Минсельхоз отметил снижение отпускных цен на яйца четвертую неделю подряд

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Минсельхоз сообщил, что в России цены производителей яиц снижаются четвертую неделю подряд.

На минувшей неделе они опустились на 0,2% и 0,4% за первую и вторую категории яиц и составили 89,66 и 78,21 рубля за десяток соответственно. Такая динамика отражается и на потребительских ценах, отмечают в ведомстве.

Цены производителей куриного мяса снижаются уже на протяжении двух месяцев. На минувшей неделе они потеряли 1% и составили 158,91 рубля за 1 кг охлажденной тушки .

"Кроме того, на фоне высокого предложения сахара продолжается снижение его стоимости для потребителей - за неделю цена в рознице уменьшилась на 0,17%", - говорится в сообщении. При этом Минсельхоз отмечает, что стоимость российского сахара остается одной из самых низких в мире.

В целом же, как указывает ведомство, динамика цен производителей на продукты питания находится в пределах традиционных сезонных трендов: отпускные цены снижаются после повышения в предновогодний период.