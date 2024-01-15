Бизнесмен из Казахстана выкупил 26,2% Globaltrans у основателей

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Инвесткомпания Aqniet Capital LLP (Казахстан), бенефициаром которой является бизнесмен Кайрат Итемгенов, выкупила доли трех основных акционеров Globaltrans Investment PLC – Никиты Мишина, Константина Николаева и Сергея Мальцева, и теперь косвенно владеет 26,19% выпущенного акционерного капитала компании, сообщила Globaltrans.

Aqniet также заключила обязывающие соглашения о приобретении в полном объеме доли еще одного сооснователя компании, Александра Елисеева, и доли несвязанного акционера. До момента закрытия этих сделок, которое ожидается не позднее второго полугодия 2024 года, Aqniet будет владеть экономическими правами в отношении акций и GDR, участвующих в сделках, и нотариально заверенной доверенностью в отношении 4,45% голосующих акций компании.

В итоге до момента закрытия сделок Aqniet, являясь владельцем 26,19% выпущенного акционерного капитала, контролирует 30,65% голосующих акций. По итогам закрытия сделок Aqniet будет в сумме владеть 31,62% капитала и голосующих акций Globaltrans.

По данным компании, Сергей Мальцев, в настоящее время занимающий должность председателя совета директоров, сообщил, что после продажи своей доли намерен остаться в Globaltrans и номинироваться в состав совета директоров после завершения редомициляции в свободную экономическую зону Abu Dhabi Global Market.

Текущая акционерная структура Globaltrans:

56,2 % Free-float 26,2 % Aqniet Capital LLP 11,5 % Marigold Investments Ltd (бенефициар - Андрей Филатов, сооснователь Globaltrans) 5,1 % Litten Investments Ltd (бенефициар - Александр Елисеев, неисполнительный директор и сооснователь Globaltrans) 0,9 % Transportation Investments Management Ltd (бенефициары - Андрей Филатов, Никита Мишин и Константин Николаев, сооснователи Globaltrans) 0,1 % Под контролем директоров и менеджмента

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля. Компания была основана в 2004 году. группой предпринимателей-единомышленников, объединивших свои бизнесы в сфере грузовых железнодорожных перевозок под единым брендом Globaltrans. Общий парк Globaltrans по состоянию на конец июня 2023 года включал около 66 тысяч единиц подвижного состава, 94% общего парка находится в собственности.